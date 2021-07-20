"يونسيف" يحذر من انتشار سريع لفيروس "كورونا" فى ليبيا

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حذر الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى، من الانتشار السريع لفيروس كورونا في ليبيا.

وقال موسى - بحسب قناة 218 الليبية - إن معدل التطعيم منخفض للغاية، مما يستلزم المزيد من السرعة في الاستجابة.

وأضاف "أهم شيء يمكننا القيام به لوقف انتشار (كوفيد -19) والمتحورات هو ضمان تلقيح كل شخص مؤهل، حيث تمكنت البلدان ذات التغطية العالية بجرعتين من اللقاحات من خفض معدل الاستشفاء والوفيات بشكل كبير، كما أننا بحاجة إلى اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بها".

وتابع "عشية عيد الأضحى، تتمنى اليونيسف لجميع الأطفال في ليبيا وعائلاتهم عيدًا آمنا وصحيا، ومن أجل أن يكون العيد آمنا؛ نحث جميع الناس في ليبيا، بشدة، على ارتداء الأقنعة، والحفاظ على التباعد الجسدي، وغسل اليدين بشكل متكرر، والتطعيم".

هذا، وتشهد ليبيا ارتفاعًا مقلقًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين حيث بلغت الإصابات ذروتها، إذ سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 4061 حالة إصابة جديدة في 18 يوليو، وهو أعلى معدل يومي منذ ظهور الوباء.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 226 ألفًا و701 حالة، منها 38 ألفًا و916 نشطة، و184 ألفًا و476 متعافيًا، و3309 متوفين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.