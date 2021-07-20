مقتل شاب وإصابة شقيقه فى مشاجرة بسبب خلافات النسب بقرية بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح، بوصول "إسلام ع ع" 28 عاما جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالبطن، وإصابة شقيقه "وائل ع ع" 38 عاما سائق بسحجات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6084 إدارى مركز منيا القمح لسنة 2021.

وتبين من التحريات نشوب خلافات بين أسرة المجنى عليه وأسرة أرملة شقيقه، على خلفية قيام أقاربها بنقل فرشها والأساس من منزل أسرتها إلى شقة زوجها المتوفى لتعيش فيه بطفليها ، بناء على طلب والد زوجها، فحدث خلاف بين المجني عليه وشقيقه وأقاربها، مما حدى بشقيها بالتعدى على المجنى عليه بسلاح نارى فرد خرطوش، أودى به قتيلا فى الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم " ع ف ع "وعمه " م ع" وجارى ضبط شقيقه الثالث لتواجده على مسرح الأحداث وقت ارتكاب الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهمان أربعة شقيق الزوجة وعمه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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