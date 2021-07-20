مصدر أمني ينفي ما تم تداوله عن هدم منزل بواسطة بلطجية في مركز رشيد

كتب محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته إحدى الصفحات الخاصة ببرنامج فى قناة فضائية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً مقطع فيديو بعنوان (هدم منزل بالقوة من قبل مجموعة من البلطجية "أولاد سعيد منسى".

وأوضح المصدر أن ما تم تداوله عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن مقطع الفيديو المشار إليه لشخص (عامل – مقيم بمركز رشيد) وهو يهدم منزل آل إليه وآخرين من أقاربه بينهم (ربة منزل – مقيمة بذات الناحية) عن طريق الميراث، وأن العامل استعان بعدد من العمال والمعدات، مع سابقة تضرر الأخيرة من المذكور زاعمةً استيلائه على حصتها من المنزل المشار إليه "نصيبها من الميراث" وتحرير محضر بالواقعة.

و تم استدعاء القائم بأعمال الهدم، وبمواجهته أقر بذلك بناء على رخصة هدم للمنزل المشار إليه صادرة لصالحه من الجهات المختصة، وأضاف بشراء حصص وأنصبة جميع الورثة بالمنزل ومن بينهم السيدة المذكورة، ورجح قيامها بإرسال المقطع بقصد الإضرار به والنيل منه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.