الأمن يكشف ملابسات مقتل شخص بالرصاص فى أسيوط

كتب محمود عبدالراضى – علاء رضوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، بمقتل فني كهرباء مقيم بدائرة المركز، إثر إصابته بأعيرة نارية حال استقلاله سيارة ربع نقل قيادة "سائق - مقيم بدائرة المركز"، وسيرهما بطريق الزراعي بدائرة المركز، وما قرره قائد السيارة أنه حال استقلاله السيارة والمجني عليه فوجئا بقيام شخصين يستقلان سيارة ملاكي "لا يعلم أرقامها"، بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه فأوديا بحياته ولاذا بالهرب.

وجرى تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأسيوط توصلت جهوده إلى ارتباط عائلة المجنى عليه بخصومة ثأرية مع إحدى العائلات، وإتهام والد المجنى عليه "مزارع - مقيم بذات العنوان" لـ "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز"، وأن المذكور وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز"، حيث قام إثنين من المتهمين بتجهيز سلاح ناري وذخيرة والسيارة المستخدمة ورصد تحركات المجنى عليه بالسيارة التي إعتاد على استقلالها "مستأجرة".

وبتاريخ الواقعة قام المتهمان الآخران باستقلال سيارة ملاكي قيادة أحدهما، وتربصا للمجنى عليه، ولدى مشاهدة السيارة التي كان يستقلها قاما باعتراضها وإطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليه فأحدثا إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالهرب، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بصحة التحريات، وأرشد أحدهم عن السلاح المستخدم "بندقية آلية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى ضبط المتهم الهارب.