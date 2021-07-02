قتلى وجرحى فى تفجير انتحارى استهدف مطعما وسط مقديشو

كتب وكالات

أفادت وسائل إعلام صومالية ووكالات، مساء يوم الجمعة، بأن قتلى وجرحى سقطوا فى تفجير انتحارى استهدف مطعما وسط العاصمة مقديشو، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت وكالة "شينخوا" إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب عدد آخر فى أحدث انفجار يهز مقديشو ، وذكر التلفزيون الحكومى أن انتحاريا فجر نفسه فى مطعم بالقرب من تقاطع جوبا فى منطقة شيبيس بالعاصمة مقديشو.

وقال ضابط فى الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته "وقع انفجار عند تقاطع جبة نفذه رجل يرتدى سترة ناسفة"، وأضاف أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل فى وقت لاحق.

وأغلقت قوات الأمن مكان الحادث وقالت إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجار.