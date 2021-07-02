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قتلى وجرحى جراء انفجار فى أكبر مصفاة نفط برومانيا.. فيديو وصور

الجمعة، 02 يوليه 2021 03:14 م
قتلى وجرحى جراء انفجار فى أكبر مصفاة نفط برومانيا.. فيديو وصور جانب من الانفجار
كتب محمد جمال

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فقد شخص على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح وحروق مختلفة نتيجة الانفجار والحريق الذى أعقبه في مصفاة "بتروميديا" ​​للنفط بالقرب من مدينة كونستانتا الساحلية شرقي رومانيا.

ووقع الحادث بحسب " روسيا اليوم" في مصفاة نفط تعتبر الأكبر في البلاد وواحدة من أكبر المنشآت من نوعها في أوروبا الشرقية، بعد ظهر اليوم الجمعة، ويحاول رجال الإنقاذ احتواء الحريق والعثور على الموظف المفقود، فيما نقل المصابون الأربعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جانب من الانفجار
جانب من الانفجار

وأوصت خدمة الطوارئ المحلية المواطنين بمغادرة المنطقة الخطرة خشية حدوث انفجار آخر والتسمم، كما نصحت سكان البلدات المجاورة بالبقاء في منازلهم وعدم فتح النوافذ.

وشاهد آلاف السائحين عمودا أسود من الدخان يتصاعد في السماء فوق المصنع، متجها بفعل الرياح نحو البحر.

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أثارالانفجار

 

الانفجار
الانفجار
 
دخان متصاعد
دخان متصاعد

انفجار

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مصفاة نفط

بتروميديا

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