قتلى وجرحى جراء انفجار فى أكبر مصفاة نفط برومانيا.. فيديو وصور

فقد شخص على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح وحروق مختلفة نتيجة الانفجار والحريق الذى أعقبه في مصفاة "بتروميديا" ​​للنفط بالقرب من مدينة كونستانتا الساحلية شرقي رومانيا.

#BREAKING : Explosion at largest oil refinery #Petromidia in #Romania. According to preliminary information five people were injured. pic.twitter.com/rdEwK2JdTD