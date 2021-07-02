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بنك ناصر: الرئيس السيسى كلف بتوفير شقق لنزلاء دور الأيتام بعد خروجهم بميزانية كبيرة

الجمعة، 02 يوليه 2021 12:07 ص
بنك ناصر: الرئيس السيسى كلف بتوفير شقق لنزلاء دور الأيتام بعد خروجهم بميزانية كبيرة محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
كتب أحمد عرفة

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كشف محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، عن تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسى مبلغا كبيرا للأطفال الذين يبلغون 18 عاما ويتركون دور رعاية الأيتام لتخصيص شقق مفروشة لهم.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن وزيرة التضامن الاجتماعى بشرتنا أمس بأن الرئيس السيسى خصص مبلغا كبيرا للأطفال الذين يبلغون سن 18 عاما، وسيتركون دور رعاية الأيتام وليس لهم سكن وهذا المبلغ لتوفير شقق مفروشة لهم.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن من تجاوز الـ18 سنة واقترب من الخروج من دار الأيتام وليس لديه سكن سنبدأ بالتأهيل المهنى له وتوفير السكن، بحيث عندما يخرج من الدار يكون له وظيفة وسكن.


بنك ناصر الاجتماعى

محمد عشماوى

وزاره التضامن

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