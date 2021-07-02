اليوم السابع
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اليونسيف: أكثر من 30% من الأطفال فى لبنان يعانون من الجوع

الجمعة، 02 يوليه 2021 03:00 م
اليونسيف: أكثر من 30% من الأطفال فى لبنان يعانون من الجوع أزمة الوقود فى لبنان
وكالات

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قالت "اليونسيف" إن أكثر من 30 % من ​أطفال​ ​لبنان​ يعانون من الجوع، لعدم حصولهم على عدد كاف من وجبات الطعام، فى حين لا تملك 77% من الأسر ما يكفى من غذاء أو مال لشراء الغذاء، وبحسب المسح الذى أجرته المنظمة الأممية فإن "60% من الأسر تضطر الى شراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو من خلال الاقتراض والاستدانة، و30% من الأطفال فى لبنان لا يتلقون الرعاية الصحية الأولية التى يحتاجون إليها، كما أن واحدا من كل عشرة أطفال فى لبنان جرى إرساله إلى العمل، و40% من الأطفال ينتمون إلى أسر لا يعمل فيها أحد، و77% من تلك الأسر لا تتلقى مساعدة اجتماعية من أى جهة"، بحسب " روسيا اليوم".

كما كشف أن "15% من الأسر أوقفت تعليم أبنائها وقال 80% من مقدمي الرعاية إن أطفالهم يواجهون صعوبات فى التركيز على دراستهم في المنزل، مما قد يشير إلى الجوع أو الاضطراب العقلى".

وقالت "اليونسيف" إن "الركود الإقتصادى الذى يسيطر على البلاد، ليس سوى أزمة واحدة من جملة الأزمات التي تعصف في البلاد، التي تترنح تحت تأثير جائحة كوفيد 19 ونتائج التفجيرين الهائلين اللذين عصفا في ​مرفأ بيروت​ في أغسطس 2020، يضاف الى ذلك عدم الاستقرار السياسي المستمر".

وأضافت: "في حين يصنف 1.5 مليون سوري في عداد الأكثر ضررا، فإن عدد اللبنانيين الذين باتوا بحاجة الى دعم سريع يرتفع بسرعة قياسية"، داعية السلطات المحلية في لبنان إلى "التوسع السريع في تلبية الحاجات الملحة وتوفير إجراءات الحماية الإجتماعية، من أجل ضمان الحصول على تعليم جيد لكل طفل، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وحماية الطفل".

 


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