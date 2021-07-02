اليونسيف: أكثر من 30% من الأطفال فى لبنان يعانون من الجوع

كما كشف أن "15% من الأسر أوقفت تعليم أبنائها وقال 80% من مقدمي الرعاية إن أطفالهم يواجهون صعوبات فى التركيز على دراستهم في المنزل، مما قد يشير إلى الجوع أو الاضطراب العقلى".

وقالت "اليونسيف" إن "الركود الإقتصادى الذى يسيطر على البلاد، ليس سوى أزمة واحدة من جملة الأزمات التي تعصف في البلاد، التي تترنح تحت تأثير جائحة كوفيد 19 ونتائج التفجيرين الهائلين اللذين عصفا في ​مرفأ بيروت​ في أغسطس 2020، يضاف الى ذلك عدم الاستقرار السياسي المستمر".

وأضافت: "في حين يصنف 1.5 مليون سوري في عداد الأكثر ضررا، فإن عدد اللبنانيين الذين باتوا بحاجة الى دعم سريع يرتفع بسرعة قياسية"، داعية السلطات المحلية في لبنان إلى "التوسع السريع في تلبية الحاجات الملحة وتوفير إجراءات الحماية الإجتماعية، من أجل ضمان الحصول على تعليم جيد لكل طفل، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وحماية الطفل".