العربية: تعيين هانس جرندبيرغ كمبعوث أممى جديد لليمن

إسلام حشاد

أفاد مراسل العربية نقلا عن مصادر مطلعة، إنه جرى تعيين هانس جرندبيرغ كمبعوث أممي جديد لليمن.



فى سياق آخر، كان قال عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الاسيدى، إن جماعة الحوثي تسببت فى مقتل 46 صحفياً ومصوراً، وتشريد آخرين من أعمالهم خلال الفترة من 2015 وحتى يونيو 2021.



جاء ذلك خلال لقاء الأسيدي مع مجموعة عمل المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في مجلس حقوق الإنسان، حيث ناقش معهم انتهاكات مليشيات الحوثي ضد الصحفيين اليمنين، والتي تمثلت في القتل والاحتجاز والاعتقال والاخفاء القسري ومصادرة الممتلكات وإغلاق قنوات تلفزيوينة وإذاعات وصحف ومواقع إخبارية حكومية وأهلية وحزبية.



واستعرض الأسيدي - حسب وكالة الأنباء اليمنية الخميس - واقع حرية الرأي والتعبير في اليمن والانتهاكات التي طالت الصحفيين والمؤسسات الصحفية في اليمن إثر انقلاب المليشيات الحوثية، مشدداً على ضرورة أن يشمل التقرير الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في مجلس حقوق الإنسان بقضايا انتهاكات المليشيات ضد الصحفيين في اليمن.