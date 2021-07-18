شاهد أعمال تأهيل وتبطين ترعة أبو عيسى المرحلة الثانية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل مراكز المنيا، أعمال تأهيل وتبطين الترع ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى الجمهورية، حيث تجرى أعمال تأهيل وتبطين ترعة أبو عيسى المرحلة الثانية، كوبرى الزينة 12 كيلو مترا.

كما تجرى وزارة الرى أعمال اختبار الكورتست لعملية تأهيل وتبطين ترعة أبو حسيبة المرحلة الأولى.

وفى سياق آخر، قامت الصيانة الوقائية بالمنيا بأعمال إصلاح وصيانة بوابة فم ترعة منتوت زمام هندسة رى غرب أبو قرقاص تفتيش شرق اليوسفى بالإدارة العامة لرى غرب المنيا وذلك بتغيير صندوق تروس جديد طراز (ا) وضبط عمود الإدارة والكراسى وعمل اللحامات اللازمة ذاتيا بفنيين ومعدات إدارة الصيانة الوقائية بالمنيا.

وكانت مديرية الرى قد أعلنت أن الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنيا تقوم بتبطين وتأهيل مجموعة من الترع ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والتى يبلغ عدد الترع الجارى العمل بها 104 ترع بإجمالى 390 كم وبتكلفة تزيد عن مليار جنيه.

وأضاف أنه يجرى العمل فى 17 عملية للتبطين والتاهيل بمركز ابوقرقاص بتكلفة 188 مليون جنيه.



أعمال تأهيل وتبطين ترعة أبو عيسى المرحلة الثانية بالمنيا (1)



أعمال تأهيل وتبطين ترعة أبو عيسى المرحلة الثانية بالمنيا (2)