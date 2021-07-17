اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 12:56 م
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نقل طالبة مصابة بهبوط لمستشفى كفر الشيخ العام

السبت، 17 يوليه 2021 12:26 م
نقل طالبة مصابة بهبوط لمستشفى كفر الشيخ العام سيارة اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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استقبل مستشفى كفر الشيخ العام ، طالبة بالقسم العلمي ، مصابة بحالة إعياء نتيجة هبوط عام ، أثناء إجراء اختبارات الثانوية العامة.

ومن جانبه ، أكد مصدر مسئول بغرفة عمليات الصحة ، عن تلقيهم إشارة من غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، بتعرض " ن . ص . ب " طالبه لهبوط عام ، أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء للقسم العلمى بلجنة مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية بكفر الشيخ .

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ، قد أعلنت صباح اليوم، أن من يحق لهم دخول لجنة الامتحان لخوض امتحان مادة الكيمياء هم 13 ألف طالب و 726 طالبًا بالقسم العلمي، امتحان اللغة العربية، داخل 86 لجنة منها 74 لجنة إلكترونية و12 لجنة ورقية، موزعة على 12 إدارة تعليمية.

وشهد محيط اللجان تشديدات امنية مشددة بمحيط اللجان، فيما يتم قياس درجات الحرارة وتعقيم الطلاب وكذلك تفتيش الطلاب للتأكد من عدم وجود هواتف محمولة.


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