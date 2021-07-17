ندوات ولقاءات توعوية لمكافحة ختان الإناث فى أسوان.. اعرف التفاصيل

أسوان - صلاح المسن

أجرى "اليوم السابع" تقريرا تليفزيونيا حول قضية مناهضة ختان الإناث وجهود المجتمع المدنى التى تأتى فى إطار الجهود الحكومية للقضاء على ختان الإناث.

وتقول سهير محمد عبد الواحد من قرية العطوانى بإدفو، لـ"اليوم السابع"، إنه من خلال اللقاءات والفعاليات التوعوية التى أتيحت للمرأة من جمعية تنمية المجتمع بقرية العطوانى بإدفو تم تصحيح المفاهيم الخاطئة للقضاء على ختان الإناث، مضيفة أنه هناك نجاحا ملموسا فى القضاء على الختان واقتناع شريحة كبيرة من السيدات والرجال بمحافظة أسوان بالتوازى مع التشريعات الأخيرة التى تغلظ العقوبة ختان الإناث.

وأضاف أحمد حامد، مسئول بإحدى الجمعيات فى أسيوط، أن المشروع يتم بالتعاون مع اليونيسيف على مستوى أربع محافظات هى أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والهدف الأساسى للمشروع هو القضاء على جريمة ختان الإناث والقضاء على الزواج المبكر داخل المجتمعات الصعيدية فى الأربع محافظات المستهدفة.

وأضاف، أنهم يعملون على تمكين المؤسسات الحكومية والقطاعات الحكومية من خلال التدريب وأعطائهم الخدمات الازمة وكذلك التعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وأن هناك تنسيقا مع الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم ومع التضامن الاجتماعى وتم اختيار مجموعة من القرى داخل كل محافظة من المحافظات المستهدفة من خلال تمكين السيدات وتوعيتهم، مشيرا إلى أن ختان الإناث هو عادة اجتماعية خاطئة يجب أن نتخلى عنها.

ويقول محمد أحمد حسين، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات، إنهم وصلوا الى النتائج المرجوة من الجهود المبذولة للقضاء على ختان الاناث مؤكدا أهمية التوعية، مشيدا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى صون حقوق المرأة المصرية.

جدير بالذكر أن مصر احتفلت الشهر الماضى باليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث والموافق 14 يونيو من كل عام فى ظل موافقة مجلس الوزراء وإقرار البرلمان المصرى (بغرفتيه) وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، والتعديلات على القانون تضمنت حذف أى اشارة الى استخدام المبرر الطبى أو حالة الضرورة، وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولى مهنة التمريض وعقوبات أخرى خاصة بالمنشأة الصحية التى اجريت فيها الجريمة، كما تم استحداث وتوسيع نطاق التأثير ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة بالحبس حتى ان لم تقع.