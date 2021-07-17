مياه القناة: تأهيل ورفع كفاءة محطة صرف أبو عطوة لخدمة مدينة الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تابع اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل ورفع الكفاءة لمحطة رفع صرف صحي أبو عطوة الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية والتى تبلغ طاقتها التصميمية 200000 م3/ يوم لخدمة مدينة الإسماعيلية بالكامل ضمن خطة متكاملة للإحلال والتجديد للمحطة لرفع كفاءة المحطة بالكامل تزامنًا مع فصل الصيف وزيادة الضغوط.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس شركة مياه القناة، لمحطة رفع صرف الصحى أبوعطوة الرئيسيّة يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة للاطمئنان على سير العمل، وتشغيل المحطة بكامل طاقتها مع استقبال عيد الأضحى المبارك ومواجهة زيادة التصرفات الواردة للمحطة نتيجة زيادة الاستهلاك.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء بالكامل من أعمال الإحلال والتجديد للأعمال الكهروميكانيكية بمحطة الرفع الرئيسية بأبو عطوة بمدينة الإسماعيلية، حيث شملت إحلال وتجديد 2 خلية لتشغيل المحركات ذات قدرة تصل إلى 1000 حصان بعنبر التشغيل بالمحطة، وإجراء تجارب تشغيل للخلايا الجديدة وذلك لرفع كفاءة المغذى الخاص بتشغيل طلمبات المحطة، بمعرفة الشركة المنفذة للأعمال وكذا فريق من المهندسين المتخصصين بشركة محافظات القناة.

وأضاف "عصمت"، أنه تم عمل إحلال وتجديد لموزع الكهرباء الخاص بتشغيل الطلمبات وكذا إحلال وتجديد موزع الكهرباء الخاص بدخول التيار الكهربائي للمحطة وتم تركيب ولوحتين كهربائيتين ومحركين بقدرة 860 ك.وات .

وفى سياق متصل تضمنت الأعمال تطهير كامل لبيارات الطلمبات وإزالة الرواسب العالقة بها للحفاظ على عمل الطلمبات بكامل طاقتها وبكفاءة عالية.

وأشار رئيس شركة مياه القناة، إلى أن أعمال الإحلال والتجديد لمحطة الرفع الرئيسية بأبوعطوة ضمن الخطة الموضوعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، التي ارتكزت على عدة محاور منها رفع كفاءة المحطات والمعدات، والإحلال والتجديد للمحطات والتى تأتى على رأس أولويات الشركة، ووضع خطط صيانة شاملة لها لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، ووضع خطة استثمارية تعتمد على الاحتياج الفعلى لتلبية مطالب المواطنين بمحافظات القناة بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

تأهيل ورفع كفاءة محطة صرف أبو عطوة

محطة صرف أبو عطوة

محطة صرف أبو عطوة

رئيس شركة مياة القناة يتابع تأهيل ورفع كفاءة المحطة