مدينة إسنا تستكمل مشروعات حياة كريمة بإنشاء مجمع خدمات بالأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وعلى عبد الرازق رئيس مجلس قروى أصفون، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة.



تفقد احلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية أصفون

فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات التى سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وبدأت الجولة بتفقد الاعمال الجارية بإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى أصفون وجارى العمل به على قدم وساق لتقديم اكثر من 7 خدمات مختلفة للمواطنين بعد أن تم إزالة مبنى وحدة الشئون القديم ومبنى الكهرباء.



جانب من الجولة

كما تابع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية أصفون، وجارى العمل بها وتغيير المواسير القديمة الاسبستوس بمواسير PVC ، 8 بوصة بطول 5كم، و 6 بوصة بطول 1كم بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وفى سياق متصل، تم تفقد الاعمال الجارية لتطوير كورنيش إسنا وتركيب البلاطات الأرضية بجوار الكمين السياحى.