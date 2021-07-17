محافظ الشرقية يفتتح نادى العائلات بمنطقة الصيادين فى الزقازيق.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نادى العائلات بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفة 2 مليون جنيه، ليمثل متنفسًا ومتنزهًا جديدًا يليق بأبناء المدينة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن مشروع نادى العائلات مقام على مساحة 5400 متر، ويضم متنزهات وحدائق وملعبا خماسيا على مساحة 1200 متر، حيث تم رصف الأرضيات ببلاط الأنترلوك ووضع النجيل الصناعى وزراعة نباتات الزينة وتركيب مقاعد لجلوس المواطنين بالمتنزه، بالإضافة إلى تخصيص مكان لانتظار السيارات.

وأضاف المحافظ أن النادى يضم منطقة ترفيهية وألعابا للأطفال، وكذلك حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن هذا المشروع يأتى ضمن سلسلة من المشروعات الترفيهية والخدمية التى يتم إقامتها بمدينة الزقازيق والتى بدأت بتنفيذ مشروع الممشى السياحى بمراحله الثلاث أمام مديرية الرى وأمام جامعة الزقازيق وأمام ديوان عام المحافظة، واستكمالاً لرؤية المحافظة فى تنفيذ خطة التطوير والتجميل بإقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم وإجازات العيد.

كما وجه محافظ الشرقية محمد الأباصيرى رئيس حى ثان بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمنطقة قناطر التسعة، بعد أن تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها وعدم السماح بتراكم القمامة والمخلفات لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين ولإعادة المظهر الجمالى والحضارى للمنطقة.

حضر الافتتاح المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق ومحمد الاباصيرى رئيس حى ثان.



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة محافظ الشرقية بنادى العائلات



جولة محافظ الشرقية بنادى العادئلات



محافظ الشرقية يفتتح نادى العائلات