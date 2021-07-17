محافظ الدقهلية: البدء في تفعيل منظومة الجمع المنزلي للقمامة خلال شهر أغسطس

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعاً مع المؤسسة المصرية للنظافة والخدمات، لبحث تفعيل منظومة الجمع المنزلى من منطقة غرب المنصورة كمرحلة أولى، على أن يتم البدء فى منطقة شرق المنصوره كمرحلة ثانية .

ووجه "مختار" بسرعة البدء فى تفعيل منظومة الجمع المنزلى خلال شهر أغسطس القادم ، وتحديد مواعيد ثابته للجمع من كل شارع وإعلام كافة المواطنين بمواعيد مرور السيارات والعمال لجمع القمامة من كل منزل .

كما وجه " المحافظ " بشن حملة إعلانية على كافة وسائل التواصل من اليوم وحتى البدء فى تفعيل المنظومة الجديدة لإعلام كافة المواطنين بمواعيد الجمع الجديدة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفين لقواعد المنظومة الجديدة للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للشوارع والميادين .

حضر الاجتماع المحاسب نادر محى رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وعبده محمدين مدير عام إدارة البيئة والمخالفات الصلبة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات، و ياسر الغريب مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، والمهندس فارس عدلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية للنظافة والخدمات، والمهندس ماجد حبيشه نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة .

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وفى إطار المتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين. وتزامنا مع تدشين جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة.