متحدث الاتحاد الأوروبى يتمنى للمسلمين حجا مبرورا.. ويستعين بكلمات أحمد شوقى

كتب محمد تهامى زكى

أعرب لويس ميجيل بوينو، ‏‏‏‏الناطق الرسمى للاتحاد الأوروبى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أمنياته للمسلمين بأن يكون حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً، مستعينا بكلمات أغنية "إلى عرفات الله" التى كتبها الشاعر المصرى الكبير أحمد شوقى، وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم.

وكتب بوينو، عبر حسابه على تويتر: " " إلى عرفات الله يا خير زائر.. عليك سلام الله فى عرفات.. ففى الكعبة الغراء ركن مرحب.. بكعبة قصاد وركن عفاة.. على كل أفق بالحجاز ملائك . . تزف تحايا الله والبركات"، مضيفا "حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً لأصدقائنا المسلمين".



تغريدة بوينو

يشار أن لويس ميجيل بوينو، هو أول ناطق رسمى بالعربية، للاتحاد الأوروبى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وهو دبلوماسى أوروبى يتحدث العربية، مقره فى بيروت بلبنان، ودوره إيصال أولويات وسياسات ومواقف ومشاريع الاتحاد الأوروبى التى تهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال المشاركة والتفاعل الوثيقين مع وسائل الإعلام المحلية والعربية التى تتواجد فى المنطقة وتركز عليها.

وأدى عدد من الحجاج، صباح اليوم السبت، طواف القدوم والسعى بين الصفا والمروة فى المسجد الحرام، وسط تباعد جسدى وتدابير احترازية مشددة.

ويشارك فى موسم الحج هذا العام، نحو 60 ألف شخص فقط من المواطنين والمقيمين، وتم حصره على المقيمين داخل الأراضى السعودية والملقحين منهم فقط على أن لا يقل عمره الحاج عن 18 عاما ولا يزيد عن 65، ولا يعانى من أى أمراض مزمنة، مقارنة بـ2.5 مليون شخص فى آخر حج قبل تفشى جائحة فيروس كورونا عام 2019.