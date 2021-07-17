للمرة الثالثة تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطة معالجة زنين بالجيزة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة متابعة كفاءة التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما أعلن المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M لمحطة معالجة صرف صحي زنين للمرة الثالثة علي التوالي.

وأشار، أن محطة معالجة زنين تبلغ طاقتها الفعلية 450 ألف متر مكعب يوم، وتخدم مناطق: صفط اللبن وبولاق الدكرور والدقي والعجوزة وفيصل.

وشهدت محطة معالجة زنين اختبارات الحصول علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة والتي شملت التفتيش على خمسة أقسام بالمحطة، وهى التشغيل والصيانة والمعمل والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية ، حيث تم التأكد من أن المحطة مستوفاة لاشتراطات شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M

وأكد بدوي، أن الشركة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير الأداء ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي تمهيداً لزيادة عدد المحطات الحاصلة علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M تماشياً مع رؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.