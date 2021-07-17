كوريا الجنوبية تشهد أسرع انخفاض فى عدد المهاجريين بسبب كورونا

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أوضحت هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية أن عدد المهاجرين الدوليين الذين بقوا لأكثر من 90 يومًا داخل كوريا الجنوبية، عام 2020 أنخفض بنسبة 15.9% عن2019.



وحسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب ، اليوم السبت ، يعتبر هذا الانخفاض هو الأسرع على أساس سنوي منذ أن بدأت هيئة الإحصاء في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 2000 ، ويتم حساب البيانات على أساس التحركات عبر الحدود لكل من المواطنين الكوريين الجنوبيين والأجانب، باستثناء الزوار لفترات قصيرة.



وانخفض عدد الوافدين على أساس سنوي إلى 673 ألف شخص بنسبة 10.1% ، وغادر ما يبلغ 560 ألف شخص، بانخفاض 21.9% عن 2019.



وارتفع عدد الكوريين الذين عادوا إلى البلاد من الخارج العام الماضي بحدة، مع عودة المزيد من الطلاب ورجال الأعمال إلى بلادهم بسبب الجائحة. حيث وصل عدد هؤلاء الأشخاص إلى 440 ألف العام الماضي، بنسبة 41.5% مقارنة بالعام الذي سبقه، وانخفض عدد الكوريين الذين غادروا البلاد إلى 190 ألف بنسبة 31.9% على أساس سنوي ،ما نتج عن هذا تدفق داخلي صافي بلغ 241 ألف كوري، ما يعد أكبر تدفق داخلي على الإطلاق.



وفي العام الماضي، تراجع عدد الأجانب الذين زاروا البلاد مع تعليق الحكومة نظام الدخول بلا تأشيرة وبرامج الإعفاء من التأشيرات، في الوقت الذي فرضت فيه البلاد الأخرى حظرًا على دخول الكوريين.



وفي أبريل العام الماضي، فرضت الحكومة قيودا على دخول الأجانب المسافرين بلا سببب أساسي وعاجل من أجل منع تدفق الفيروس.

وانخفض عدد هؤلاء الأجانب بنسبة 46.8% على أساس سنوي إلى 233 ألفا العام الماضي. كما تراجع عدد الأجانب الذين غادروا البلاد بنسبة 15% إلى 362 ألف.