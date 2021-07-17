قصة وفاة أب بعد تبرع ابنته له بجزء من الكبد ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

شيع أهالى منطقة الشناوية فى مركز ناصر ببنى سويف، صباح اليوم السبت، جثمان نادى طلب المنهاوى مدير عام بالمعاش، عقب وفاته بعد أسبوعين من إجرائه عملية جراحية لزرع جزء من الكبد تبرعت به ابنته له، بأحد مستشفيات المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالى منطقة الشناوية بعد وفاة نادى طلب المنهاوى مدير عام بالمعاش داخل أحد مستشفيات المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتبرعت فتاة مقيمة قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف بجزء من كبدها لوالدها، خلال عملية جراحية استغرقت 12 ساعة داخل مستشفى المنصورة الجامعى.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بمحافظة بنى سويف، تفاعل مع واقعة قيام زمزم نادى طلب بالتبرع بجزء من كبدها لوالدها، حيث شهدت جروبات مواقع التواصل الاجتماعى تفاعل مع الواقعة .