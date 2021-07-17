اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يوليه 2021 02:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قصة وفاة أب بعد تبرع ابنته له بجزء من الكبد ببنى سويف

السبت، 17 يوليه 2021 02:02 م
قصة وفاة أب بعد تبرع ابنته له بجزء من الكبد ببنى سويف الأب وابنته
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شيع أهالى منطقة الشناوية فى مركز ناصر ببنى سويف، صباح اليوم السبت، جثمان نادى طلب المنهاوى مدير عام بالمعاش، عقب وفاته بعد أسبوعين من إجرائه عملية جراحية لزرع جزء من الكبد تبرعت به ابنته له، بأحد مستشفيات المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالى منطقة الشناوية بعد وفاة نادى طلب المنهاوى مدير عام بالمعاش داخل أحد مستشفيات المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتبرعت فتاة مقيمة قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف بجزء من كبدها لوالدها، خلال عملية جراحية استغرقت 12 ساعة داخل مستشفى المنصورة الجامعى.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بمحافظة بنى سويف، تفاعل مع واقعة قيام زمزم نادى طلب بالتبرع بجزء من كبدها لوالدها، حيث شهدت جروبات مواقع التواصل الاجتماعى تفاعل مع الواقعة .

 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

زمزم

وفاة اب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"زمزم" تتبرع لوالدها بجزء من كبدها بمستشفى المنصورة الجامعى

الأربعاء، 30 يونيو 2021 11:30 ص

الابن البار يرد الجميل.. رجب ترك بطولة كمال أجسام لإنقاذ حياة والده.. تبرع بكبده له وأصبح حديث أهالى قريته ببنى سويف.. الأم: حنين على أبوه وتنافس مع أخيه على التبرع..وزوجته: شجعته على التبرع لحمايا.. فيديو وصور

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 01:18 م

"أخرة الجدعنة ندالة".. زوجة تتبرع بكبدها لزوجها لإنقاذه من الموت فيطردها من المنزل للزواج بأخرى.. رحاب: تزوجت يسرى رغم أنه يكبرنى بـ20 عاما وضحيت من أجله بأغلى ما أملك.. وتؤكد: "طردنى وحرمنى من حقوقى".. صور

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة