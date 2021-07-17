عيد الأضحى .. جولة داخل أعرق أسواق الجمال بمدينة دراو فى أسوان.. ألبوم صور

أسوان – عبد الله صلاح

ينعقد سوق الجمال بمدينة دراو بمحافظة أسوان، يومى السبت والأحد من كل أسبوع، ويكون يوم السبت مخصصا للبيع والشراء ما بين الجمال القادمة من السودان وأفريقيا، والتى أنعشت السوق قبل عيد الأضحى المبارك.

وتعبر الجمال عبر رحلتها الحدود المصرية وصولاً إلى محافظة أسوان ومنها إلى القاهرة، ويكون يوم السبت مخصص للبيع والشراء بينما يخصص يوم الأحد أكثره للذبح وشراء اللحمة الجملى من الجزارين.

ويستقبل سوق الجمال فى دراو، نحو 10 آلاف رأس أسبوعياً، ويبدأ وقته من ساعات شروق الشمس الأولى ويمتد حتى الظهيرة، ويشهد تجمعات كبيرة للتجار بمدينة دراو، وإقامة العديد من المشاهد مثل البيع والشراء فى متعلقات الجمال والعصا الصعيدى والجلباب ويقام على هامش لعبة العصا والتحطيب وغير ذلك، وأصبح السوق قبلة للسائحين الأجانب.



التجار



التجار-يسوقون-الجمال



التعامل-مع-الجمال-داخل-السوق



الجمال



الجمال-القادمة-من-السودان



الجمال-ترقد-فى-السوق



الجمال-داخل-السوق-



الجمال-فى-السوق



الجمال-فى-سوق-دراو



الجمل



الجمل-فى-سوق-دراو



الجمل-قبل-الأضاحى



الجمل-مربوط-بقدمه



الحركة-فى-السوق



السوق-فى-دراو



اليوم-السابع-داخل-سوق-الجمال



باركود-الجمل



بيع-وشراء-الجمال



تجار-الجمال-يحددون-السعر