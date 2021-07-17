علماء صينيون يردون على نظرية تسرب فيروس كورونا من مختبر في مدينة ووهان

ريهام عبد الله

عبر مجموعة من العلماء الصينيين، عن رفضهم للحديث عن تسرب فيروس كورونا، من مختبر فى ووهان، وفكرة أنه فيروس من صنع الإنسان، ورفض علماء صينيون، من بينهم تشونج آي وو، أستاذ علم الأحياء في جامعة سون يات سن الصينية، نظرية تسرب "كوفيد-19" من مختبر.

وأشار العلماء الصينيون إلى أنه من غير المحتمل أن يكون فيروس كورونا المستجد من صنع الإنسان، قائلين إنه "بالمقارنة مع "سارس-كوف" المكتشف في عام 2003، فإن فيروس كورونا المستجد يتكيف بشكل جيد للغاية مع البشر، ولا بد أن يكون تحوله التكيفي من مضيف حيواني إلى البشر كان أكثر شمولا"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع المقال المنشور فى "ساينس تشاينا لايف ساينسز": "لا يمكن أن يحدث مثل هذا التحول التكيفي إلا قبل ظهور الوباء الحالي وبمساعدة الاختيار التدريجي، لذلك لا يمكن أن يكون كورونا قد تطور في سوق للحيوانات بل وأقل احتمالا أن يكون قد تطور في مختبر"، وشدد المقال على أن المناقشات حول أصل كورونا يجب أن تأخذ في الاعتبار العملية الطويلة للتحول التكيفى.

ويأتى تعليق العلماء فى الصينية، بعد يومين فقط من تصريح مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بقوله: إنه "كان من السابق لأوانه استبعاد الرابط المحتمل بين جائحة "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وتسرب الفيروس من أحد المختبرات، دون أدلة كافية".

وأشار جيبريسوس - خلال إحاطة - إلى أن النظرية القائلة إن (كوفيد-19) نشأ من المختبر "ممكنة"، وذلك فى تصريحات تتناقض مع تقرير منظمة الصحة العالمية المثير للجدل الذى وصف الفرضية بأنها "غير مرجحة للغاية".

واستشهد بتجربته كفنى مختبر وعالم مناعة، قائلاً إن "حوادث المختبر تحدث، وهذا أمر شائع، لذا فإن التحقق مما حدث خصوصًا فى مختبراتنا مهم لاستنتاج سبب انتشار الوباء".

وقال مدير الصحة العالمية، فى إشارة إلى النظرية: "إذا حصلنا على معلومات كاملة، يمكننا استبعاد ذلك"، مضيفًا "أنه فى أى حالة تفشى، عليك أن تذهب وتفهم الأصول، نحتاج إلى معرفة ما حدث من أجل منع حدوث ما يلى".

ودعا الصين والدول الأعضاء الأخرى إلى التحلى بالشفافية والتعاون مع العلماء والمسؤولين الذين يحاولون تحديد كيفية بدأ الوباء، بما فى ذلك من خلال توفير البيانات الأولية.

وتم توثيق أول حالة (كوفيد-19) فى مدينة ووهان الصينية، فيما قال جيبريسوس مع تجاوز عدد الوفيات العالمية 4 ملايين الأسبوع الماضي: "أعتقد أننا مدينون بالملايين الذين عانوا والملايين الذين ماتوا حقًا لفهم ما حدث".

وأضاف: "آمل أن يكون هناك تعاون أفضل ولدينا تواصل مستمر مع الصين وكذلك مع الدول الأعضاء، وسيكون هناك تعاون أفضل للوصول إلى حقيقة ما حدث".

ومن جانبه، أيد وزير الصحة الألماني، ينس سبان، تصريحات جيبريسوس، وطالب بإجراء مزيد من التحقيقات فى أصل (كوفيد-19).