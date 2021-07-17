عضو بـ"البيطريين": قانون منع تداول الطيور الحية يدعم التخلص الآمن من المخلفات

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد عفيفي سيف، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن هناك نقص شديد فى أعداد الأطباء البيطريين فى كافة التخصصات وخاصة: مجالات التفتيش على اللحوم والمجازر، مشيرا إلى أن تعويض هذا العجز بالإعلان عن تعيينات جديدة للأطباء البيطريين يساهم رعاية الثروة الحيوانية والداجنة، ومن ثم زيادتها وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتعويض الفجوة الغذائية خاصة فى ظل زيادة معدلات النمو السكانى، وما يتطلبه من امتدادا للرقابة البيطرية جغرافيا بالتزامن مع مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى بما تضمنه من تطوير للوحدات البيطرية.