طلاب الأقصر يتوافدون على اللجان لأداء امتحان مادة الكيمياء وسط تشديد أمنى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت المدارس المختلفة بمحافظة الأقصر، توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات استعداداً لدخول المدارس فى التاسعة صباحا لأداء امتحان مادة الكيمياء فى العاشرة من صباح اليوم السبت، كما شهدت اللجان تأمين مكثف من أفراد الشرطة، مع وضع حواجز أمنية لتأمين دخول الطلاب وتحقيق التباعد بينهم.



طلبة وطالبات الأقصر يتوافدون على اللجان لآداء إمتحان مادة الكيمياء (2)

وفى هذا الصدد تشهد لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، انتشار أمنى مكثف ووضع بوابات وتندات لخدمة الطلاب فى الطقس الحار خلال الدخول والخروج من اللجان، وذلك تحت إشراف اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، وبمتابعة على مدار الساعة للتجهيزات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتضم محافظة الأقصر عدد 30 لجنة على مستوى المحافظة تتضمن 6 لجان بإدارة الأقصر وعدد لجنتان بالبياضية و 4 لجان بالطود ولجنتان بالزينية و5 لجان بارمنت و4 لجان بالقرنة و 7 لجان باسنا، مشيراً الى أنه من المقرر أن يؤدى 6851 طالب وطالبة الامتحانات هذا العام من بينهم 5414 نظامى و 1437 منازل وبلغ عدد الطلاب فى كل قسم 2211 فى الشعبة الأدبية، و 4094 طالب وطالبة بقسم علمى علوم، و 546 طالب فى قسم علمى رياضة، مؤكدا توفير المناخ الآمن للطلاب لأداء الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين فى الامتحانات مع تذليل أى عقبات بالتنسيق بين كافة الأجهزة بالمحافظة .

وقد استقبلت لجان سير امتحانات الثانوية العامة، قبل قليل صناديق أسئلة مادة الكيمياء وأوراق البابل شيت، لطلاب الشعبة الأدبية، استعدادا للامتحان فى العاشرة صباحاً، فيما تابعت غرف العمليات بالإدارات والمديريات التعليمية صباح اليوم والغرفة المركزية بديوان عام الوزارة وصول أسئلة الامتحان إلى المدارس، قبل انطلاق الامتحان.



طلاب الأقصر يتوافدون على اللجان لآداء إمتحان مادة الكيمياء

وشهدت رحلات وصول الأسئلة إلى اللجان تأمين نقل صناديق الأسئلة من قبل أفراد الشرطة وأيضا أعضاء الأمن الإدارى بالوزارة والمديريات ومسئولى مراكز توزيع الأسئلة فى المحافظات المختلفة، وتسلم الأسئلة إلى رؤساء اللجان ويتم وضعها فى مكان مؤمن داخل المدرسة حتى فتح المظاريف قبل العاشرة صباحا بدقائق معدودة لتوزيع كراسات الأسئلة على الطلاب فى العاشرة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.



طلبة وطالبات الأقصر يتوافدون على اللجان لآداء إمتحان مادة الكيمياء (3)

ووجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020/2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات فى أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .