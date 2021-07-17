صحة القليوبية ترفع حالة الطوارئ وتلغى الإجازات خلال احتفالات عيد الأضحى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، وهيئة إسعاف القليوبية، اعتباراً من اليوم 17 / 7 /2021، وحتى 24 / 7 /2021، مع الاستمرار برفع درجة الاستعداد بشأن فيروس كورونا، كما تم منع إجازات مديري المستشفيات وضرورة تواجدهم بالعمل طوال أيام العيد.

وصرحت الدكتورة أميمة محمد عباس مدير عام الطب العلاجي، أن خطة المديرية تتمثل في مضاعفة أعداد الأطقم العاملة طوال الـ 24 ساعة من الأطباء والتمريض وباقي العاملين بأقسام الطواريء، مع زيادة عدد الاستشاريين والأخصائيين خاصة في تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والباطنة والرعاية المركزة.

وتابعت، أنه تم التوجيه بزيادة عدد أسرة الطواريء عن طريق توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية في ظل وجود أطباء وتمريض مدربين على أعمال الإنعاش القلب الرئوي والتعامل مع الحالات الحرجة.

ومن ناحيته أضاف الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات، أن جميع الأدوية والمستلزمات متوفرة بكميات إضافية مع تواجد صيدلي على مدار الساعة وتوافر أكياس الدم من الفصائل المختلفة وبكميات مناسبة كذا توافر أسطوانات الأكسجين وتوافر الإنارة البديلة ومستلزمات التشغيل بكفاءة عالية.

وأكد الدكتور نبيل قطب مدير أقسام الكلى، استعداد مراكز الغسيل الكلوى وتوافر مستلزمات جلسات الغسيل للمرضى المقرر لهم جلسات غسيل خلال أيام العيد.

كما أكدت الدكتورة ابتسام طارف مدير إدارة الحميات، جاهزية مستشفيات الحميات تحسباً لأي طاريء مع عمل نوبتجيات ٢٤ ساعة وتوفير الأعداد الكافية من الأطباء والفنيين والأدوية والمستلزمات وتوفير احتياطي من التحاليل.

وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة الطواريء بالمديرية تعمل على مدار اليوم والليلة تحت رئاسته مع متابعة تواجد النوبتجيات بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة وجاهزية تلقي البلاغات عن أي حالة طارئة مع سرعة اتخاذ اللازم.