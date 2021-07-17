حملات رقابية بشواطئ الإسكندرية على مدار اليوم لمنع أى تجاوزات.. صور

الإسكندرية_ جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بشواطئ الإسكندرية، لاستقبال مواطنى وزائرى الشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، لتكثيف حملات الرقابة بشواطئ الإسكندرية علي مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات وتوقيع غرامة فورية علي المخالفين.



غلق الكافتيريات المخالفة

وشدد المحافظ فى بيان صادر اليوم، على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد علي الشواطئ وعلي رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة علي شواطئ الإسكندرية.

من جانبه، أكد اللواء جمال رشاد، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لتكثيف تواجد المفتشين والمراقبين على شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقى والغربى.



لا لفرض الاكراميه

لافتاً إلى أن تم إصدار عدة تعليمات مشددة لمستأجري الشواطئ، جاءت علي رأسها حسن استقبال ومعاملة رواد الشواطئ والتنبيه المشدد علي عدم فرض الاكراميات علي الرواد سواء من عمال الشماسى أو عمال نظافة دورات المياه، ومنع تداول الشيشة والمشروبات الكحولية على شواطئ الإسكندرية، وتسهيل مهمة مفتشى الإدارة المتواجدين بالشواطئ، والتأكيد على مجانية دورات المياه وغرف خلع الملابس.

واعتمد جمال رشاد خطط مرور الإدارة العامة للسياحة علي الشواطئ وكافة الكافيتيريات والكافيهات الخاضعة لإشراف ورقابة الادارة المركزية للسياحة والمصايف، مع التشديد على حظر إقامة الحفلات طبقا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء.



حملات الرقابة

وتهيب محافظة الإسكندرية رواد الشواطئ التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها وكذلك الإلتزام بمواعيد نزول البحر واستخدام أكياس القمامة فى وضع القمامة بها حفاظا علي نظافة الشواطئ، وعدم إلقاء أى مواد بلاستيكية فى الشاطئ وكذلك متابعة نسب إشغال الشواطئ علي الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الازدحام خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع خلال أيام العيد.

هذا وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى التالية:-

01270746490

01289252668

وكذلك موقع الإدارة الرسمى

Www.catr.gov.eg