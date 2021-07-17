اليوم السابع
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توافد طلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد على اللجان لأداء امتحان الكيمياء

السبت، 17 يوليه 2021 09:48 ص
توافد طلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد على اللجان لأداء امتحان الكيمياء طلاب الثانوية العامة
الوادى الجديد_ماهر أبو نور

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توافد طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة فى محافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، على اللجان لأداء امتحان الكيمياء وذلك بدءا من 10 صباحا وحتى 1 ظهرا، و ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة وتكاتف كافة الجهود لتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب، حيث يؤدى حوالى 953 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة فى الشعبة العلمية على مستوى مراكز المحافظة وسط إجراءات احترازية مشددة وتأمين غير مسبوق من قوات الأمن لسلامة أداء الامتحانات دون اية معوقات .

ومن جانبه، ترأس الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمحافظة اليوم السبت، غرفة العمليات بديوان عام المديرية بحضور المختصين وأعضاء الغرفة، ذلك لمتابعة سير منظومة العمل بامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة والتواصل مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة .

وتابع وكيل التعليم بالمحافظة إجراءات دخول الطلاب للجان سير الامتحانات، حيث جرى متابعة تنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات ومنع التزاحم وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من أعمال التعقيم من خلال البوابات ومراعاة المسافات والتباعد بين الطلاب حفاظا على سلامة الجميع .

ووجه الدكتور جمال الجميع بضرورة التعاون والتكاتف وتضافر كافة الجهود وتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب من أجل سير أعمال الامتحانات بكل انضباط وتذليل كافة العقبات إن وجدت من أجل عملية امتحانيه يسودها الهدوء واليسر.

 

 

 

 


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