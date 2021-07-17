اليوم السابع
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تصريح بدفن جثمان شقيقين لقيا مصرعهما غرقا فى مياه النيل بجزيرة الدهب

السبت، 17 يوليه 2021 09:17 ص
تصريح بدفن جثمان شقيقين لقيا مصرعهما غرقا فى مياه النيل بجزيرة الدهب دفن شقيقين لقيا مصرعهما غرقًأ فى مياه النيل-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شقيقين لقيا مصرعهما غرقًا بنهر النيل فى الجيزة، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتهما، وأنهما توفيا نتيجة "اسفكسيا الغرق".
 
انتشل رجال الإنقاذ النهري جثتين لشقيقان لقيا مصرعهما غرقًا خلال السباحة بنهر النيل فى الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل في منطقة جزيرة الدهب، وانتقل رجال الإنقاذ النهري لمحل الواقعة، وتبين أن شاب وشقيقه "طفل" لقيا مصرعهما غرقا خلال السباحة بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.
 
 

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اسفكسيا الغرق

اخبار الحوادث

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