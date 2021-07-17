اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 02:28 م
أكرم القصاص
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تباين اراء الطلاب حول امتحان الكيمياء بالغربية.. صور

السبت، 17 يوليه 2021 02:05 م
تباين اراء الطلاب حول امتحان الكيمياء بالغربية.. صور طلاب الثانويه العامة
الغربية_ عادل ضرة

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تباينت ردود الافعال لدى طلبة الثانوية العامة الشعبة العلمية فى مادة الكيمياء حيث اكدت الطالبات على ان الامتحان لم يكن من الكتاب المدرسى واضفن ان الامتحان تناول 50 سؤال ويحتاج لوقت طويل للإجابة.

طالبات الثانوية العامة بالغربية
طالبات الثانوية العامة بالغربية

بينما اكدت بعض الطالبات على تسريب الامتحان منذ الساعة السابعة صباحا ونزل على العديد من المواقع.

طالبات الغربية
طالبات الغربية

كما قالت احدى أولياء الأمور ان الامتحان تم تسريبه بالكامل فى الساعة العاشرة والنصف وهذا يؤكد على وجود مشكلة فى تسريب الامتحانات.

لحظة خروج الطالبات
لحظة خروج الطالبات

بينما طالبت البعض منهن وزير التعليم بضرورة ان يكون امتحان الفيزياء و الإنجليزى فى متناول الجميع خلال الفترة القادمة.

 

 

 


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