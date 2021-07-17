النيابة: المتهمان بحيازة عملات مقلدة بالساحل كونا عصابة لتحقيق أرباح غير مشروعة

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة الساحل الجزئية، تفاصيل جديدة حول واقعة ضبط عاطل "مسجل خطر" وسيدة، بتهمة حيازة عملات محلية وأجنبية وعملات أجنبية مقلدة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، أن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامى في الاتجار بالعملة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، و كانا يستعدان لتسليم كميات كبيرة من العملات الأجنبية المقلدة لأحد عملائهم، لاستخدامها في تجارته، مقابل مبلغ مادى كبير يحصلان عليه.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، وبصحبتهم قوة ، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنوا من ضبط رجل وسيدة - للرجل معلومات جنائية، سيدة) حال إستقلالهما سيارة " قيادة وملك الأول" وبحوزتهما حقيبة بداخلها (مبالغ مالية محلية وأجنبية – مبلغ مالى "عملة أجنبية مُقلدة" - عدد 5 شيكات بنكية - عدد 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة، ونفيا علمهما بالمبلغ المالى المقلد بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.