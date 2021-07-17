النرويج تفرض على الوافدين غير المحصنين من بريطانيا دخول فنادق الحجر الصحي

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فرضت الحكومة النرويجية على المسافرين من المملكة المتحدة، الذين لم يتلقوا جرعة لقاح أو تعافوا من فيروس كورونا في الأشهر الستة الماضية، حجرا صحيا في فنادق مخصصة اعتبارًا من الأسبوع المقبل بعد أن قامت النرويج بتحديث قواعد السفر.



وذكرت صحيفة (ذا لوكال) - في نسختها الأوروبية - أنه اعتبارًا من الثلاثاء القادم، ستعيد النرويج تصنيف المملكة المتحدة كدولة "حمراء داكنة"، مما يعني أن المسافرين الذين لم يتلقوا جرعة واحدة من اللقاح أو تعافوا من كورونا ولا يمكنهم إثبات ذلك بشهادة الاتحاد الأوروبي أو شهادة كوفيد النرويجية سيُطلب منهم الدخول لفندق الحجر الصحي.



وتابعت الصحيفة أن أولئك الذين تلقوا لقاحات فيروس كورونا أو أصيبوا بـكوفيد في الأشهر الستة الماضية ولديهم تصريح لقاح صالح لن يضطروا للخضوع لأي حجر صحي.



بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن أولئك الذين تلقوا جرعة اللقاح الأولى فقط من الحجر الصحي في المنزل لمدة ثلاثة أيام قبل إجراء اختبار فيروس كورونا.



وسيحتاج الوافدون من المملكة المتحدة الذين لم يتلقوا لقاحًا أو تعافوا من إصابة كوفيد إلى المكوث في فنادق الحجر التي ستكلف 500 كرونة (حوالي 57 دولار) في اليوم للبالغين و 250 كرونة (حوالي 28 دولار) في اليوم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 عامًا، لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.



وسيخرج الوافدين من الفنادق بعد الحصول على نتيجة اختبار كوفيد سلبية في اليوم الثالث وسيقومون بتنفيذ بقية فترة الحجر الصحي في المنزل وإجراء اختبار كوفيد آخر في اليوم السابع.