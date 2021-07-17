"الكفن" ينهى خصومة ثأرية بين أبناء عمومة فى قرية حمرا دوم بقنا.. صور

قنا ــ فريق المحافظات

أنهت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بقنا، اليوم السبت، صلحا بين عائلتين أبناء عمومة بقرية حمرة دوم بتقديم "القودة" ضمن مبادرة سلامة المجتمع برعاية النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ بقنا.



الصلح بين العائلتين

وحضر الصلح عدد من الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الأزهر الشريف والأوقاف وأهالى القرية.

وتعود أحداث الخصومة إلى عام 2016 بعدما نشبت خلافات بين أبناء عمومة عائلة آل هنداوى على قطعة أرض راح ضحيتها ابن عمدة القرية، بعد إصابته بطلقات نارية.

ونجحت لجنة المصالحات فى إتمام الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية فى القرية التى يطلق عليها قرية الدم والنار وتقديم القودة إلى شقيق المجنى عليه.

يذكر أن "القودة" هى أن يحمل القاتل كفنه لمسافة 150 مترا وعلى جانبيه أفراد لجنة الصلح، ويدخل السرادق حتى يصل إلى صاحب الدم ويقول له "أقدم كفنى لك" يرد عليه صاحب الدم "عفوت عنك" ويتم المصافحة بينهما.



الصلح بين العائلتين



تقديم الكفن لإنهاء الخصومة بين العائلتين