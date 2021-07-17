الصحة السويدية: 60 % من إصابات كورونا بسبب متغير "دلتا"

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ذكرت وزارة الصحة العامة السويدية أنه رغم انخفاض انتشار الفيروس التاجي في السويد، إلا أن متغير "دلتا" يشكل غالبية الإصابات الجديدة لفيروس كورونا.



وقالت الوزارة - وفق ما نقلته صحيفة (ذا لوكال) في نسختها الأوروبية - إنه عتبارًا من 28 يونيو، شكل متغير دلتا نحو 60 في المئة من حالات كوفيد-19 الجديدة في السويد، وشكل متغير "ألفا" نحو 30 بالمئة من إجمالي الحالات، وبلغ متوسط معدل الإصابة في السويد لمدة 14 يومًا، 32 حالة من كل مئة ألف شخص.



وتلاحظ وزارة الصحة العامة أن هناك زيادة طفيفة في الحالات الجديدة في منطقتي ستوكهولم وجامتلاند وهارجيدالين، وزادت نسبة حالات كوفيد-19 القادمة من خارج البلاد منذ نهاية يونيو.