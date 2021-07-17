السلطات الأمريكية تحبط محاولة تفجير مقر الحزب الديموقراطي بكالفورنيا

كتبت: نهال أبو السعود

اتهمت الشرطة الفيدرالية في الولايات المتحدة رجلان من كاليفورنيا بالتآمر لمهاجمة مقر الحزب الديمقراطي في سكرامنتو ، وفقًا لما ذكره المدعون.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، يزعم المدعون أن إيان بنجامين روجرز البالغ من العمر 45 عامًا ، من نابا ، وجارود كوبلاند البالغ 37 عامًا ، من فاليجو ، بدآ التخطيط لشن هجمات على أهداف تابعة للديمقراطيين وسعى للحصول على مساعدة من مجموعة ميليشيا مناهضة للحكومة لم يذكر اسمها.

يزعم أن روجرز أرسل رسالة نصية إلى كوبلاند التي قال أنها ردت، ورد فيها: "أريد تفجير مبنى ديمقراطي سيئًا".

ووفقًا للبيان ، فقد خطط الاثنان لاستخدام أجهزة حارقة لمهاجمة أهدافهما ، وتمنى أن تؤدي هجماتهما إلى تحرك.

ووفقا للتقرير، ألقت السلطات القبض على روجرز في 15 يناير خلال مداهمة لمنزله ، حيث صادرت مخبأ للأسلحة ، بما في ذلك 45 إلى 50 قطعة سلاح ناري ، وآلاف طلقات الذخيرة وخمس قنابل أنبوبية بينما تم القبض على كوبلاند يوم الخميس.

وكلاهما متهم بالتآمر لتدمير مبنى مستخدم أو في التأثير على التجارة بين الولايات باستخدام الأسلحة النارية او اللجوء الى العمليات التفجيرية، ويواجهون عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا بالإضافة إلى غرامة قدرها 250 ألف دولار بتهمة التآمر.

كما واجه روجرز عقوبة السجن 10 سنوات بتهمة حيازة الأسلحة ، وكوبلاند 20 عامًا لتهمة إتلاف الأدلة.