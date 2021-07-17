اليوم السابع
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الرى تزيل 37 مخالفة على الترع فى 7 محافظات

السبت، 17 يوليه 2021 11:22 ص
الرى تزيل 37 مخالفة على الترع فى 7 محافظات وزارة الموارد المائية والرى
كتبت ــ أسماء نصار

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شنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والرى عدد من الحملات فى إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضى وإزالة كافة التعديات الموجودة على المجارى المائية بإدارات الرى .

وتم إزالة 37 مخالفة على الترع فى نطاق 7 محافظات "القليوبية - المنوفية - دمياط - الاسكندرية - البحيرة - القاهرة – سوهاج"، ليصبح إجمالى ما تم إزالته منذ 2015 حتى اليوم 158 ألفا و940 حالة تعدٍ .

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على ضرورة تكثيف حملات الازالات خلال الفترة القادمة، وإحالة المخالفات للنيابة، والقضاء على تلك التعديات ومنع ارتكابها مرة أخرى.

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى الى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.


وزارة الرى

الترع

التعديات

المياه

اخبار اليوم

وزارة الموارد المائية والرى

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