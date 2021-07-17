الحزن يخيم على وجوه طلاب الثانوية بالمنوفية عقب أداء امتحان الكيمياء

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الحزن خيمت على طلاب الثانوية بمحافظة المنوفية، وذلك عقب الخروج من أداء امتحان مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوى، ويقول يوسف حمدى طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة العلمى، أن امتحان مادة الكيمياء اليوم جاء فى غاية الصعوبة حيث احتوت معظم الأسئلة على ألغاز عدا عدة أسئلة كانت فى مستوى الطالب المتوسط .

ويقول أحمد محمود طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة العلمى، إن مادة الكيمياء اليوم جاءت فى منتهى الصعوبة وكان يحتاج إلى وقت أطول من 3 ساعات .

وكان قد شهد "اليوم السابع" قيام الدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم و التعليم الفني بالمنوفية يرافقه هاني عنتر وكيل المديرية ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة بمتابعة عملية توزيع صناديق أسئلة وكراسات إجابة البابل شيت لامتحانات اللغة العربية لطلبة الشعبة الأدبية على خطوط اللجان الامتحانية وسط حراسة أمنية مشددة لضمان سلامة وصول الصناديق للجان في التوقيتات المحددة ، حيث يؤدي طلاب 33ألف 232 طالبة وطالب بمحافظة المنوفية الاختبارات في عدد 126 لجنة امتحانية تم تجهيزها بالكامل وتعقيمها باستخدام ادوات ووسائل التعقيم والمطهرات وتم تركيب بوابات التعقيم على ابواب اللجان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تم توفير الكواشف الحرارية بجميع اللجان علاوة على بوابات التعقيم والمطهرات وتم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وكذا التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف أمام اللجان فضلاً عن تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة لعمل الإسعافات الأولية فى حالة حدوث أية طوارئ، هذا وقد تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدم قطع المياه بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة الإمتحانات حرصا على الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات ، كما تم التنسيق مع شركة كهرباء المنوفية والتأكيد على انتظام التيار الكهربائي بمناطق اللجان الامتحانية والتعامل الفوري في حالة الطوارئ أثناء فترة عقد الامتحانات .

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات .

جدير بالذكر، أن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية قامت بفرش وتجهيز عدد 22 استراحة لاستضافة المعلمين المغتربين المشاركين في الاشراف على انتظام وانضباط العملية الامتحانية بلجان محافظة المنوفية .