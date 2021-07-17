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الحجاج يؤدون السعى بين الصفا والمروة بسهولة ويسر وسط تباعد جسدى.. صور

السبت، 17 يوليه 2021 11:29 ص
الحجاج يؤدون السعى بين الصفا والمروة بسهولة ويسر وسط تباعد جسدى.. صور سعى الحجاج بين الصفا والمروة
كتب محمد تهامى زكى

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‏أدى حجاج بيت الله الحرام، مناسك السعى بين الصفا والمروة، صباح اليوم السبت، بعد أداء طواف القدوم، فى المسجد الحرام بمكة المكرمة، وسط سهولة ويسر وأيضا تدابير احترازية مشددة للوقاية من تفشى وباء كورونا.

سعى الحجاج بين الصفا والمروة
سعى الحجاج بين الصفا والمروة

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شؤؤون الحرمين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورا تظهر سعى الحجيج بين جبلى الصفا والمروة، صحبتها بتعليق: "ضيوف الرحمن يؤدون مناسك السعى بين الصفا والمروة".

السعى بين الصفا والمروة
السعى بين الصفا والمروة

ويشارك فى موسم الحج هذا العام، نحو 60 ألف شخص فقط من المواطنين والمقيمين، وتم حصره على المقيمين داخل الأراضى السعودية والملقحين منهم فقط على أن لا يقل عمره الحاج عن 18 عاما ولا يزيد عن 65، ولا يعانى من أى أمراض مزمنة، مقارنة بـ2.5 مليون شخص فى آخر حج قبل تفشى جائحة فيروس كورونا عام 2019.

الحجاج بين الصفا والمروة
الحجاج بين الصفا والمروة

يأتى ذلك فى ظل جهود مكثفة من قبل السلطات للحفاظ على التدابير الوقائية، حيث استحدثت وزارة الحج ما يدعى بـ"بطاقة الحج الذكية" تحت اسم "شعائر"، وتسمح البطاقة بوصول الحجاج للمخيمات والفنادق والتنقل بين المناطق المقدسة بدون أى تلامس، بالإضافة إلى تتبع أى حاج فقد الاتصال به.

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وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أوقفت أمس الجمعة، إصدار تصريح الصلاة فى المسجد الحرام، ابتداءً من أمس الجمعة 16 يوليو، وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن السبب من وقف إصدار تصاريح الصلاة بالحرم يأتى استعدادًا لمرحلة استقبال الحجاج وتجهيز المسجد الحرام لموسم حج هذا العام.

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