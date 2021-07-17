التليفزيون الياباني: إصابة عضو بفريق جنوب إفريقيا للرجبي بفيروس كورونا

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أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، بثبوت إصابة أحد أعضاء فرقة جنوب إفريقيا لرياضة "الرجبي" للرجال بفيروس كورونا، وذلك عقب وصول الفريق إلى مطار "كاجوشيما" الياباني للتدريب قبيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو2020).



وأوضح التليفزيون، اليوم /السبت/ - أن أعضاء الفريق البالغ عددهم 20 شخصا، الذين وصلوا إلى اليابان في وقت سابق للمنافسة في الأولمبياد، سافروا من طوكيو إلى مدينة "كاجوشيما" في جنوب اليابان اليوم من أجل معسكر التدريب قبيل انطلاق الألعاب عندما تبين إصابة أحد أعضاء الفريق.



وأشار التليفزيون، إلى أنه تم نقل العضو المصاب إلى المستشفى، فيما يخضع باقي أعضاء الفريق البالغ عددهم 19 شخصا للعزل في غرفهم بالفندق في مدينة كاجوشيما، مضيفا أن الفريق الجنوب إفريقي ألغى جلسة التدريب التي كان من المقرر أن يجريها اليوم.