اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 03:52 م
أكرم القصاص
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التحقيق في تهكير أجهزة تابلت وضبط هاتفين خلال امتحانات الكيمياء فى بنى سويف

السبت، 17 يوليه 2021 03:52 م
التحقيق في تهكير أجهزة تابلت وضبط هاتفين خلال امتحانات الكيمياء فى بنى سويف طلاب الثانوية - أرشيفية
بنى سويف_ هانى فتحى

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فتحت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف اليوم السبت، تحقيقا مع 4 طلاب لتهكير أجهزة التابلت، وحيازة هواتف محمولة أثناء امتحانات الكيمياء ببنى سويف، وضبطت مسئولى لجنة مدرسة الجندى الثانوية المشتركة بتزمنت الشرقية 4 طلاب لتهكير جهازين تابلت وحيازة هاتفين محمول أثناء امتحان الكيمياء اليوم السبت .

وبدأت لجنة الشؤون القانونية بالتعاون مع غرفة عمليات الوزارة فى التحقيق مع الطلاب الأربعة، والتأكد من قيامهم بالغش من تلك الأجهزة من عدمه، وتبين أن الطلاب الأربعة هم: " ع . م . ر" بحوزته تابليت مهكر، و" م . ح . ع " تابلين مهكر، " أ . س . م " استخدام موبايل، و" ف . م . م " موبايل".

وفى السياق ذاته أصيبت طالبة بإحدى لجان مركز الواسطى بحالة من الإغماء وجرى تقديم الإسعافات الأولية لها،وأدى طلاب الشعبة العلمية، الامتحان فى مادة الكيمياء، اليوم السبت، وعددهم 10729 طالبا وطالبة، حضر منهم 10586، بنسبة حضور 98.6% فيما تغيب  143 طالباً عن الامتحان.

وتواصل الدكتور محمد هانى غنيم مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات، حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

 

 

 


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