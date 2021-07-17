الأمير وليام وكيت ميدلتون يهنئان كاميلا دوقة كورنوال بعيد ميلادها الـ74

ريهام عبد الله

قاد الأمير وليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، التهنئات الملكية لكاميلا دوقة كورنوال في عيد ميلادها الرابع والسبعين.

ونشر حساب الأمير وليام وكيت ميدلتون عبر تويتر، صورة جميلة لكاميلا والأمير تشارلز أثناء حضورهما سهرة فخمة تضم 280 ضيفًا لجمع الأموال لجمعية خيرية للحفاظ على البيئة أسسها شقيق كاميلا الراحل مارك شاند، وعلقا عليها "نتمنى لدوقة كورنوال عيد ميلاد سعيد للغاية اليوم!"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



كاميلا والأمير تشارلز



دوق ودوقة كامبريدج

والتقطت الصورة في وقت سابق من الأسبوع الماضى عندما نزل الأمير تشارلز "72 عاما" وكاميلا في استضافة عائلة فيل في لانكستر هاوس في لندن.

في هذا الحدث، حذر وريث العرش من أن "التداخل المتزايد" بين عالم الإنسان والحيوان مسؤول جزئيًا عن ظهور "الأمراض الحيوانية المنشأ القاتلة" مثل فيروس كورونا.

وقال الأمير تشارلز، "العام الماضي أظهر لنا أكثر من أي وقت مضى أهمية التعامل مع قضايا مثل هذه".

وكان الأمير تشارلز أمير ويلز، وكاميلا دوقة كورنوال، قد شاركا فى اليوم الثانى من بطولة رويال أسكوت، لسباقات الخيول، وقدما الكأس للفارس رايان مور، بعد فوزه بلقب "أمير ويلز ستيكس أون لوف".

وقال الحساب الرسمى لأمير ويلز ودوقة كورنوال، عبر تويتر :"في اليوم الثانى من بطولة رويال أسكوت، قدم أمير ويلز ودوقة كورنوال الكأس للفارس رايان مور بعد فوزه بلقب أمير ويلز ستيكس أون لوف".

من جهة أخرى يبدو أن أفراد العائلة المالكة البريطانية، يفضلون إعادة تدوير ملابسهم القديمة، ولعل من أشهر من يتبع هذا النهج الملكة إليزابيث الثانية والأميرة كيت ميدلتون، والأمير تشارلز، الذى ظهرت صورته مؤخراً على غلاف العدد الأخير من مجلة "Country Life"، وهو يرتدي "جاكيت" شتوى باهت ينبت منه خيوطًا فضفاضة، جعلته يبدو وكأنه شخص فقير وليس وريث العرش، كما وصفته صحيفة "ديلى ميل "البريطانية.