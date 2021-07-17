ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات فى أوروبا إلى 157 قتيلا

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أعلن مسؤولون أوروبيون عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي تضرب غربي القارة إلى 157 قتيلا على الأقل إضافة إلى مئات المفقودين.



ووصف المسؤولون، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، هذه الفيضانات بأنها "الأسوأ خلال أكثر من قرن من الزمان".



وأوضحت القناة أن بعض المدن في ألمانيا تدمرت بعد تحطم بعض السدود، فيما يجري البحث هناك عن مئات المفقودين.



وتضرب من أيام فيضانات عارمة ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، عدداً من الدول الأوروبية.. ولا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين جراء هذه الفيضانات التي تسببت في إحداث خسائر مادية ودمار في عدد من المناطق بألمانيا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورج.