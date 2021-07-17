اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 09:12 م
أكرم القصاص
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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات فى أوروبا إلى 157 قتيلا

السبت، 17 يوليه 2021 08:27 م
ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات فى أوروبا إلى 157 قتيلا الفيضانات فى أوروبا
أ ش أ

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أعلن مسؤولون أوروبيون عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي تضرب غربي القارة إلى 157 قتيلا على الأقل إضافة إلى مئات المفقودين.


ووصف المسؤولون، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، هذه الفيضانات بأنها "الأسوأ خلال أكثر من قرن من الزمان".


وأوضحت القناة أن بعض المدن في ألمانيا تدمرت بعد تحطم بعض السدود، فيما يجري البحث هناك عن مئات المفقودين.


وتضرب من أيام فيضانات عارمة ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، عدداً من الدول الأوروبية.. ولا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين جراء هذه الفيضانات التي تسببت في إحداث خسائر مادية ودمار في عدد من المناطق بألمانيا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورج.


ضحايا الفيضانات فى أوروبا

الفيضانات فى أوروبا

الفيضانات

ضحايا الفيضانات

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