اتفسح واشترى اللى نفسك.. إقبال كبير من المصيفين على شارع النيل برأس البر.. فيديو

دمياط معتز الشربينى

يشهد شارع النيل برأس البر، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، بالتزامن مع اقترب أيام عيد الأضحى المبارك، ويعد الشارع مقصدا للمصاطفين الذين يحرصون على شراء التزاماتهم من الشارع.

ويعد شارع النيل برأس البر أحد أهم الشوارع الحيوية بمصيف رأس البر حيث يتردد عليه المصاطفين فى الفترات المسائية للفسحة والشراء.

يضم هذا الشارع العديد من المطاعم والكافيهات ومحلات بيع المأكولات المتنوعة وكذلك يوجد به العديد من محلات بيع كافة المنتجات من الملابس والأحذية ولعب الأطفال ومحلات بيع كافة المستلزمات اللازمة للبلاج والسباحة.

يعد هذا الشارع مزارا سياحيا قديما يتردد عليه أغلب الفنانين والإعلاميين للتنزه والفسحة.

وخضع هذا الشارع لعدة مراحل تطوير عبر السنوات المتعاقبة من حيث الشكل والتصميم المعمارى.