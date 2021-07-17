اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يوليه 2021 02:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة فى المنطق "فيديو"

السبت، 17 يوليه 2021 02:12 م
أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة فى المنطق "فيديو"
إشراف: شيماء سمير – تقديم أ- وائل الغرباوي مدرس أول مواد فلسفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدمنا لطلاب الثانوية العامة بالأمس فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، تلك التي يستعد طلاب القسم الأدبي لامتحانها غدًا الأحد الموافق 18 يوليو، وباعتبارها من المواد التي يحرص الطلاب على حصد الدرجة النهائية فيها، وحرصًا على الدور الاجتماعي الذي نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، يقدم موقع "اليوم السابع" أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، واليوم نقدم مراجعة ليلة الامتحان في مادة المنطق.


امتحانات الثانوية العامة 2021

أخبار امتحانات الثانويه العامه

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

امتحان الفرنساوى

تسريب أسئلة امتحان الفرنساوى

امتحان اللغة الفرنسية

امتحان اللغة الألمانية

امتحان اللغة الإيطالية

نموذج إجابة امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2021

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2021

بوابة الثانوية العامة

التربية والتعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة