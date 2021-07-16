"CNN": شرطة كاليفورنيا تضبط شخصا بحوزته ترسانة أسلحة وكتابات عنصرية

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن مسئولون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على رجل عثر معه على ترسانة من الأسلحة والذخيرة، وعدد من الكتابات العنصرية تفيد أنه يريد القضاء على السكان أصحاب البشرة السمراء واللاتينيين واليهود.

قال مسؤولون إن ويسلي تشارلز مارتينز البالغ 32 عاما، أوقفه ضباط شرطة في 9 يوليو، بعد أن أبلغ صاحب عمل محلي الشرطة بعد منتصف الليل بقليل أن شخصًا ما كان يتجول في المنطقة ويقوم بتصرفات مريبة.

عثر الضباط على بنادق من طراز هجوم ومسدس ودروع واقية وذخيرة، إلى جانب ما يعتقد أنه قنبلة أنبوبية غير نشطة في شاحنة مارتينز ، وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في مقاطعة سانتا كلارا.

وذكر البيان أن الشرطة صادرت صحيفة تضم كتابات عنصرية ومعادية للسامية، إلى جانب خطة تضمنت الذهاب إلى متجر للأدوات الرياضية، وارتداء ملابس موظف، وربط الجميع.

ووفقا لبيان المدعى العام، وجد الضباط إنه بعض الرصاصات تم نقشها بعبارات تضمنت "إلى أرملة من جريم ريبر" و"شرطي قاتل" و"بداية جيدة".

وقال جيف روزين، المدعى العام فى مقاطعة سانتا كلارا ، في بيان: "مرة أخرى، أنقذ تطبيق القانون الأرواح قبل أن تتدفق الدموع .. كل واحد منا له دور في وقف إطلاق النار الجماعي أو الانتحار أو القتل العنيف المنزلي .. يرجى الاتصال بجهات إنفاذ القانون إذا كنت تعلم أن شخصًا ما مسلح وخطير".

وذكر بيان المدعي العام أن مارتينز متهم بحيازة أسلحة هجومية والعديد من كاتمات الصوت والمخدرات وتصنيع قنبلة أنبوبية ومحتجز حاليا بكفالة 300 ألف دولار.