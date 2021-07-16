اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 11:52 م
أكرم القصاص
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واشنطن تدرج 6 مؤسسات روسية على قائمتها السوداء

الجمعة، 16 يوليه 2021 10:03 م
واشنطن تدرج 6 مؤسسات روسية على قائمتها السوداء أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى
كتب وكالات

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أعلن وزارة التجارة الأمريكية، عن فرض قيود على 6 مؤسسات تقنية روسية، قررت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات عليها فى وقت سابق، بحسب "روسيا اليوم " .

 

وطال قرار وزارة التجارة الأمريكية معهد الأبحاث "سبيتس فوزأفتوماتيكا" والمجمع العسكرى للتقنيات والابتكارات "إيرا" والشركات التكنولوجية "باسيت" و"نيوبيت" و"آ إس تي" و"بوزيتيف تكنولوجيز" الروسية.

 

ويقضى القرار بحظر منح أى تراخيص لتلك الشركات فى الولايات المتحدة، وحظر استيراد منتجاتها أو أى تعامل آخر معها.

 

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت عن  فرض العقوبات على المؤسسات الروسية المذكورة فى 15 أبريل الماضي، بدعوى أنها تتعاون مع الأجهزة الأمنية الروسية.

 

 


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