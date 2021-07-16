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منسق حياة كريمة بالبحيرة: عاهدنا الله والوطن والرئيس بالعمل من أجل غد أفضل

الجمعة، 16 يوليه 2021 06:08 م
منسق حياة كريمة بالبحيرة: عاهدنا الله والوطن والرئيس بالعمل من أجل غد أفضل مهند الجيار
كتب محمد تهامى زكى

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أعرب مهند الجيار، منسق مبادرة حياة كريمة، فى محافظة البحيرة، عن فخره وسعادته كونه أحد أعضاء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، مؤكدا أننا عاهدنا الله ثم الوطن والرئيس والأهل، أن نعمل بكل تجرد من أجل غد أفضل.

 

مهند الجيار
مهند الجيار

ونشر الجيار، عدة صور له خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، أتبعها قائلاً: "عاهدنا الله وعاهدنا وطننا وعاهدنا أهلنا وعاهدنا رئيسنا على أن نعمل بكل تجرد من أجل حياة كريمة، وغد أفضل لنا ولأبنائنا".

 

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وتعد مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واحدة من أهم المبادرات الإنسانية التى عرفها المواطن على مر العصور، لأن تلك المبادرة استهدفت أدق التفاصيل اليومية فى حياة المواطن المصرى، ولم تنتظر أن يطلب المواطن ويحدد احتياجاته بل ذهبت إليه إلى مقر إقامته وعاينت احتياجاته على الطبيعة من أجل تحقيق غد أفضل ليس له هو فقط بل وللأجيال القادمة من بعده.

 

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وتهدف المبادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

 

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