مطار القاهرة ينقل 47 ألف راكب على متن 356 رحلة سفر ووصول

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الجمعة، 177 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 27988 راكبا، كما يغادر المطار 179 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 19566 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.