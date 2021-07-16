مشهد بديع.. عبد الرحيم يطعم سربا كاملا من الحمام بأشهر ميادين الغردقة "فيديو"

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم عبد الرحيم ياسين، صاحب محل ملابس بمنطقة الشيرتون بمدينة الغردقة وتحديدا بميدان العروسة، الطعام لحمامتين كانتا أعلى لافتة محله، حيث أخذته الرأفة والرحمة بهما وأخذ يطعمهما يوميًا، إلا أنه فوجئ كل يوم بزيادة أعداد الحمام حتى وصلوا لآلاف .

قال عبد الرحيم ياسين، صاحب محل ملابس بالغردقة، إنه بدأ بإطعام حمامتين وفوجئ يوميا بزيادة أعداد الحمام حتى بدأ الحمام ينتظر عندما يفتح محله وإذا تأخر فى إطعامهم يدخلون المحل، وغيرت أسراب الحمام أمام محل عبد الرحيم منظر المنطقة بأكملها، حيث إنه يقوم المصريون والأجانب هناك بالتقاط الصور مع الحمام يوميا.

وقال عبد الرحيم صاحب، مبادرة إطعام الحمام، إنه منذ سنوات طويلة شاهد زوجا من الحمام يبحث عن الطعام فقام بتقديم بقايا من طعام لديه لهما، ودأب على هذا السلوك يوميا حتى بدأ العدد يتزايد تدريجيا ووصل بعد 7 سنوات للآلاف من الحمام متواجدة بصفة دورية تحط أمام المحل للحصول على الطعام ثم تغادر بعد ذلك .

وأضاف عبد الرحيم أنه يفعل ذلك قاصدا الثواب من الله ليس أكثر، ويتمنى أن يقوم أصحاب المحلات بعمل نفس الشيء وتوفير الطعام لتلك الكائنات المسالمة والتى تعبر عن السلام والتسامح، حيث تحول هذا المكان إلى لوحة من الطبيعة تجذب السياح والزائرين الذين يقومون بالتقاط الصور مع أسراب الحمام بطرق إبداعية، كما يطلب أغلبهم بعض الحبوب لإطعام الحمام كما يفعل هو.

وأكد عبد الرحيم أنه منتظم فى تقديم الطعام لأسراب الحمام في مواعيد منتظمة على مدار اليوم، وفى حال انشغاله أو تأخره عن الموعد يقوم بعض الحمام بالدخول إلى المحل وتنبيهه باحتياجهم للطعام، فيقوم على الفور بتحضير وجبات الحبوب وإلقائها أمام المحل حتى أصبحت العلاقة بينه وبين الحمام ذات خصوصية، فالحمام لا ينسى صاحبه رغم مرور كل تلك السنوات.