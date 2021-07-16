لأول مرة.. افتتاح ملعب راكت على شواطئ الإسكندرية.. لايف وصور

الإسكندرية_ جاكلين منير

قدم "اليوم السابع" فيديو لايف، حول افتتاح أول ملعب راكت على شواطئ الإسكندرية، وقال اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الملعب جاء كأول ملعب مخصص للرياضيات الشاطئية خاصة لعبة الراكت الشهيرة بالإسكندرية، وهو محاط بشبكة حفاظا على خصوصية المصطافين على الشاطئ .



راكت على شواطئ الاسكندرية

وأوضح جمال رشاد، أن هناك انشطة مماثلة سوف تقام قريبا على شواطئ الإسكندرية خاصة الشواطئ ذات المساحة الرملية الشاسعة، والتى تسمح بإقامة الأنشطة عليها، حيث سيتم افتتاح ملعب للكرة الطائرة، مؤكدا أن الهدف هو عودة شواطئ الإسكندرية لتكون شواطئ جاذبة للمصطافين من جميع محافظات مصر.



افتتاح ملعب راكت على الشواطئ بالإسكندرية

ويوجد بالإسكندرية نحو 66 شاطئا تمتد من شرق الاسكندرية الى غربها، وتتفاوت أسعار دخول الشواطئ بالإسكندرية، حيث أعلنت الإدارة المركزية للساحة والمصايف، أن هناك تخصيص شاطئ مجانى، حيث تم تطبيق تلك التجربة على شاطئ أنطونيو بمنطقة المندرة، على مساحة 230 متر طولى، ويتم إدارة بمعرفة حى المنتزه تحت إشراف الإدارة المركزية، وهو شاطئ مجانى بدون تحصل أى رسوم ويحصل المواطن على معدات الشاطئ مع استخدام دورات المياه طوال اليوم مجانا.



شواطئ الاسكندرية

أما عن الشواطئ العامة وعددها 7 شواطئ وهى" ميامى، السرايا، جليم، سيد درويش، المكس، شهر العسل، الهانوفيل"، ويكون سعر الفرد بها 5 جنيهات شاملة كافة الخـدمات من معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وفى حالة طلب أدوات إضافية تكون بالأسعار: 3 جنيهات شمسية، 2 جنيه ترابيزة، 1 جنيه للكرسى الواحد.



لعبة الراكت

و الشواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر 10 جنيها للفرد و عددها 23 شاطئا، الشواطئ المميزة ب 15 جنيها للفرد و عددها 22 شاطئا و الشواطئ السياحية ب 25 جنيها للفرد وعددها 6 شواطئ .



شباب يلعبون الراكت

ويتم التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة ووضع الشماسى على مسافات متباعدة و مشيرا الى حصول الوافدين على خدمات جيدة و الالتزام بالأسعار المحددة دون إكراميات.