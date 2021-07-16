قوافل طبية للكشف على المواطنين بقرى الغربية ضمن "حياة كريمة"

الغربية مصطفى عادل

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بضرورة الاستمرار فى تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات لتغطية كافة القرى النائية للاهتمام بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية، فى إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية حياة كريمة.

وأكد وكيل الوزارة فى بيان له، توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التى من شأنها المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، مشيداً بالدور البارز فى تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبى للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التى تقدم للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى تنظيم قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية بهبيت مركز سمنود بدأت أعمال القافلة، الخميس، وسيتم استكمال أعمال القوافل بالقرى الأكثر احتياجا، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، هذا وتتضمن القوافل الطبية تخصصات باطنة وجلدية وعظام وأطفال وجراحة وأشعة وتحاليل، مع توفير العلاج للمرضى بالمجان.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل، أنه تم البدء فى الكشف على الحالات بقرية بهبيت مركز سمنود قد تم توقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان لـ 1340 حالة فى العديد من التخصصات الطبية، وهى تخصصات «أطفال، باطنة، جلدية، عظام، وغيرها»، وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج إلى استكمال للأبحاث إلى مستشفى سمنود العام وأيضا تقديم ندوات تثقيفية وتوعية المواطنين وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الأسر خلال المرحلة المقبلة.